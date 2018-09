Arriva un nuovo taxi sociale per i cittadini di Ragalna

Un importante passo avanti sul terreno della solidarietà è in procinto di compiersi a Ragalna ad opera dell’amministrazione che ha approntato un secondotaxi sociale a beneficio di tutti quei cittadini che ne facciano richiesta. Dopo l’inaugurazione della prima auto avvenuta a Belpasso, questo secondo mezzo, grazie all’impegno profuso dai Servizi Sociali di Ragalna e Belpasso e alla generosità di sponsor sensibili, verrà presentato e benedetto da Padre Giuseppe Sammartino, a Ragalna, sabato 29 settembre, in piazza Cisterna. L’operazione “mobilità garantita" è resa possibile dal sostegno degli sponsor i cui marchi verranno apposti sul mezzo. Al Comune il solo costo del carburante e il reperimento del conducente, con la gioia nel cuore di poter aiutare e magari strappare un sorriso. Per info contattare: centro diurno – 095/7985175, centralino – 095/7985111, comune di Belpasso 095/7051211