Tbex 2020, inizia la campagna social per l'evento di promozione turistica

Passaggio di consegne tra la città di Billings (Montana, Usa) e quella di Catania che ospiterà il TBEX, la conferenza internazionale che mette in connessione travel blogger, fotografi, giornalisti del settore turismo e operatori professionali, che per la prima volta si svolgerà in Italia, dal 10 al 13 Marzo 2020. Dal palco Rick Calvert, il CEO di TBEX ha introdotto Mario Bucolo, produttore esecutivo di TBEX Catania in rappresentanza della città il prossimo anno ospitante. Il capoluogo etneo è stato presentato agli oltre 500 partecipanti di Tbex Nord America attraverso la proiezione di due video, uno – quello ufficiale - realizzato da Paolo Barone, con immagini concesse dalla Regione Siciliana e la clip di Giuseppe Castiglia ‘Catania, figghiozza d'o Patri Eternu’ coi sottotitoli in lingua inglese.

Entrambi i video hanno riscosso grande apprezzamento tra il pubblico di esperti che sempre più numeroso si sta iscrivendo all'evento di Catania; infatti, sono già oltre 250 i blogger che si sono registrati per Marzo 2020. Bucolo ha anche colto l'occasione per annunciare ufficialmente, sempre a nome della Città di Catania, l’attivazione dei social media dedicati al turismo e l'hashtag #DiscoverCatania che accompagnerà tutta la comunicazione turistica dei prossimi mesi. I social, sono già attivi sulla rete: su Facebook la pagina @DiscoverCataniaOfficial; su Twitter e Instagram @discovercatania curati dall'esperta di TBEX, Cinzia Costanzo. “Con il lancio dei social media ufficiali dell’evento e dell’hashtag ‘#DiscoverCatania’ -ha commentato il sindaco Salvo Pogliese- si è fatto un altro passo avanti sia per l’organizzazione del TBEX Europe 2020 a Catania, sia per meglio qualificare la strategia di posizionamento e comunicazione turistica della Città di Catania. Ringrazio gli organizzatori del TBEX e Mario Bucolo in particolare, per l’impegno profuso a promuovere la città, a Billing e in tutte le sedi istituzionali, suscitando interesse per Catania da parte dei numerosi travel blogger che aspettiamo a Marzo nella nostra città”