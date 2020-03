Rinviato Tbex: i blogger non riescono ad arrivare per il Coronavirus

Le difficoltà a poter raggiungere l’Italia per i vincoli imposti dalle nazioni di provenienza quale misura di contrasto al Coronavirus hanno convinto gli organizzatori statunitensi a rinviare lo svolgimento a Catania del Tbex Europe 2020. La comunicazione ufficiale è giunta al Comune che ha preso atto della decisione concordando uno slittamento della data di svolgimento presumibilmente a giugno prossimo dell’evento inizialmente programmato per il 10 e 13 marzo, che avrebbe visto la partecipazione di circa cinquecento blogger ed esperti di turismo internazionale.

In una nota inviata al sindaco, Mario Bucolo, produttore esecutivo, rende note le ragioni che hanno comportato la decisione. "Ci siamo dovuti arrendere non tanto alla paura diretta del virus, ma alle difficoltà logistiche per far arrivare relatori e partecipanti a Catania con le compagnie aeree che hanno iniziato a cancellare molti voli. Ci rifaremo prima dell'estate con un' edizione ancora più importante". Il sindaco Pogliese ha reso noto che in ogni caso, nonostante i vari problemi di trasporto, una sessantina di creatori di contenuti turistici saranno a Catania nei prossimi giorni, quelli inizialmente programmati e confermati .