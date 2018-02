E' Tea Time anche a Catania: ecco dove bere un buon tè

Anche a Catania è arrivato il Tea Time. Un'occasione piacevole per incontrarsi tra amici e prendersi del tempo per rilassarsi. Il rito del tè delle cinque non sa più di classiche bustine. E poi da noi, visto che tutto si fa più tardi, le cinque diventano 19.00! Dimenticate, quindi, le tazze con i fiorellini che sanno di bon ton. Dal lunedì alla domenica, è 'afternoon tea' tra piccoli bocconi, ben abbinati, dolci o salati, e miscele in tanti gusti diversi. Ecco dove andare....a Catania!

Teapot Caffetteria

L'atmosfera è “english style”. Piccolo e accogliente, al centro di Catania vicino al corso Italia. In questo colorato salotto di casa è possibile staccare la spina per qualche minuto concedendosi una pausa relax tra tazzine, teiere, posate e calde cromie. Diverse le proposte nel menù a forma di bustina del tè per un brunch o aperitivo o un buon tè.

Indirizzo - Viale della Libertà, 184 - 95129 Catania

Contatti - 095 228 2740

Alta Mira

E' il luogo perfetto per una pausa pomeridiana con dolci e tè caldo. Pochi metri quadrati, posto intimo dove poter scegliere tra una ricercata selezione di tè classici, aromatizzati, miscele e bouquet di tè, tisane ed infusi. Il tutto accompagnato da buonissime torte. La nostra preferita è la torta di pere e cioccolato.

Indirizzo - Via Enrico Pantano 77 Catania

Contatti - 095 746 3306

Choco Fusion

Sono grandi amici di CataniaToday. Ci hanno regalato, spesso, i segreti di alcune delle loro preparazioni. Oggi ve ne parliamo perchè difficilmente si può dimenticare la loro meravigliosa Red Velvet con frosting al formaggio. E per gli amanti del tè, a disposizione oltre 40 gusti e tisane Whittington.

Indirizzo Viale Vittorio Veneto, 52

Contatti 095 216 3096

Bisou - The Bakery

Un angolo di relax a tinte rosa dove assaggiare tè ed infusi per tutti i gusti. Atmosfera vintage e curata nei dettagli. Piccolo ma perfetto per una dolce pausa. Le proposte da abbinare ai tè sono tante tra deliziosi cupcakes, come quello al caramello salato, e torte di ogni tipo dai sapori unici. Da provare i pancakes banana, burro d’arachidi e noccioline

Indirizzo - Via Milano, 32/B, 95127 Catania CT

Contatti - 095 216 5811

Spazio Bakery

Design e food in questo locale, ritrovo delizioso e profumato in una accogliente e luminosa sala al centro di Catania. Tra le bevande, una selezione di tè che comprendono i grandi classici ma anche versioni più particolari. Ad accompagnare le bevande, macarons, cupcake, torte e creme. Il nostro abbinamento preferito è tè al caramello e una morbida fetta di torta di carote.

Indirizzo - Via Oliveto Scammacca - 95127 Catania

Contatti - 095 7225316

Blanc A Manger

E' suddiviso in due sale: una da tè e una da cena. Quella che interessa a noi per questo articolo è arredata con piccoli tavolini in ferro battuto, scaffali pieni di miscele di tè, luci soffuse e dolci. Tanti dolci. Pistache american cake e cheesecake alla nutella, le nostre preferite.

Via Santa Filomena, 55, 95129 Catania CT

Telefono: 095 320719