Teatro Bellini, parte la protesta dei lavoratori precari

Lo sciopero fissato dalle maestranze del teatro Massimo Bellini per il 13 e rinviato al 17 gennaio 2018 in attesa dell'incontro proposto dalla Prefettura rimane perché tale incontro e l'attesa di un ulteriore giorno per dare una soluzione chiesta dal Sovrintendente si sono conclusi con un nulla di fatto. A partire da domani 17 gennaio i lavoratori precari del teatro incroceranno le braccia". Lo afferma una nota dello Snalv Confsal.

"Non ha dato risposte come non ha risposto alla nostra richiesta di accesso agli atti. Oltre a non avere rispettato l'accordo che prevedeva l'assunzione temporanea almeno fino ad aprile - afferma segretario regionale dello Snalv Antonio Santonocito - il sovrintendente con i fondi del teatro ha previsto delle nuove assunzioni temporanee per mansioni fino ad oggi ricoperte dalle maestranze già in pianta organica e a cui non si riesce a dare un lavoro a tempo indeterminato come loro diritto".

"Non siamo contrari a nuove assunzioni - ha aggiunto - ma dissentiamo se le risorse sono quelle del teatro, peraltro già pesantemente decurtate dalla Regione. Significa che vengono tolte dagli stipendi di lavoratori stagionali penalizzandoli ulteriormente". "Siamo disposti a fermare lo sciopero - conclude il sindacalista - solo se avremo la stabilizzazione in tempi brevi e, in attesa, solo se non verranno fatte nuove assunzioni che tolgono risorse ai già instabili e altalenanti contratti dei lavoratori precari del teatro Massimo Bellini di Catania".