Solidarietà degli artisti al Teatro Bellini, assessore Messina: "Lavoriamo per soluzione"

Si susseguono anche su facebook gli appelli dei dipendenti di tutti i lavoratori dei teatri italiani per salvare il 'Bellini' di Catania che versa in uno stato di difficile crisi finanziaria. Tra gli altri Cecilia Gasdia, Cecilia Bartoli, Mario Pontiggia, Pippo Pattavina e Leo Gullotta.

"Il Bellini è un gioiello raro per il mondo intero - dice Fabio Armiliato, tenore della scena lirica internazionale e presidente della fondazione Daniela Dessi- far morire un teatro significa far morire la cultura. Se dovesse chiudere il Bellini nessuna istituzione culturale italiana sarà più al sicuro".

"A nome di tutti gli artisti, le maestranze, i dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania e mio personale desidero ringraziare sentitamente le istituzioni culturali, le personalità del mondo artistico, i melomani e i semplici cittadini, che ci hanno manifestato in questi giorni la loro affettuosa vicinanza", dice il commissario straordinario Daniela Lo Cascio, dopo gli attestati di solidarietà.

"Ho assunto l'incarico in uno dei momenti più critici - aggiunge - e oltre all'incertezza finanziaria, stiamo cercando di' affrontare le diverse problematiche amministrative e strutturali che si sono sovrapposte nel tempo".

Anche l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina replica alle centinaia di messaggi che girano sul web in queste ore. "Siamo davvero commossi per gli appelli e le testimonianze a sostegno del nostro teatro - dice - Una solidarietà trasversale che ci fa sentire meno soli e ci stimola a continuare, con maggiore forza e rinnovato vigore, nell'opera di salvataggio del Teatro. Non accettiamo l'idea che uno dei più antichi e prestigiosi enti lirici italiani spenga le proprie luci per sempre. Esistono dei problemi, ma lotteremo per trovare ogni soluzione percorribile".