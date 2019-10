Teatro Massimo Bellini, il consigliere Di Salvo chiede intervento per scongiurare il fallimento

"Premesso che il Teatro Massimo Bellini di Catania è una ricchezza di tutti da valorizzare, simbolo di un progetto di rinascita per la Sicilia e che vanta il brand siciliano più forte e riconosciuto soprattutto all’estero, un patrimonio che appartiene all’identità di tutti i siciliani e dei catanesi che da sempre amano la cultura e le opere liriche che il teatro stesso propone. L’Ente Lirico Regionale , come ben noto, ad oggi, non ha approvato il bilancio del triennio fino al 2021 e che la mancanza di fondi da parte della Regione Siciliana ha creato una condizione tale da generare problematiche sui flussi di cassa e sulla stessa struttura dell’Ente". Su queste premesse inizia il testo dell'interrogazione del consigliere comunale Salvo Di Salvo, del gruppo consiliare #insiemepuò rivolta al sindaco di Catania Salvo Pogliese.

"Ritenuto che l’ assenza del bilancio consuntivo triennale dell’Ente Lirico Regionale non consentirà al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di uscire dall’esercizio provvisorio, quindi, la stagione da organizzare per l’anno 2020 non potrà essere programmata. Considerato che, le Istituzioni tutte , ognuna per competenza, hanno il dovere di intervenire immediatamente con provvedimenti straordinari in modo da scongiurare il peggio per la nostra città. Visto che il Teatro Massimo Bellini oltre ad essere uno dei siti più prestigiosi del meridione d’Italia, è anche un mezzo di sostentamento per circa 200 lavoratori, che quotidianamente prestano la propria attività lavorativa per il buon funzionamento del teatro, e che il fallimento dello stesso causerebbe ripercussioni occupazionali , turistiche e culturali per la nostra amata città non indifferenti".

"Interroga il sindaco Salvo Pogliese a intervenire con urgenza tramite la Regione Siciliana con l’Assessore Regionale avente la delega al Turismo e Spettacolo e l’Assessore Regionale al Bilancio, affinché si possa scongiurare il fallimento del Teatro Massimo Bellini di Catania. Si chiede inoltre di essere messo a conoscenza delle azioni e dei provvedimenti che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per scongiurare una situazione drammatica per i 200 lavoratori, che ad oggi vivono con preoccupazione l’incertezza del presente e del loro futuro lavorativo".