La finanza scopre un deposito di accessori per bicicletta contraffatti

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno individuato e sequestrato a Fiumefreddo di Sicilia 71 accessori e componenti in fibra di carbonio di biciclette da corsa di alta gamma destinati al mercato non ufficiale, per un valore commerciale di oltre 15.000 mila euro. Dopo una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di un cittadino italiano, le fiamme gialle della Compagnia di Riposto hanno individuato una bicicletta assemblata con componentistica di varie marche, nonché un telaio e molteplici selle, manubri, attacco-manubri, gruppo comandi e guarniture non assemblati di noti brand italiani e stranieri (Prologo, Fizik, Selle Italia, Easton Cycling, San Marco, Fsa, Pinarello, Race Face, 3T, Specialized, Deda, Hardrock).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I materiali finemente contraffatti, evidenziavano fogge in tutto simili a quelli di noti marchi “leader” nel settore del ciclismo sportivo professionistico. Un responsabile è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di contraffazione, che prevede la pena della reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 35 mila euro. Tenuto conto della sempre più crescente domanda di bicilette e considerato che sono stati previsti degli incentivi economici tra i quali il “bonus mobilità” per chi acquista velocipedi, i militari della finanza hanno accentuato l’attività di contrasto del fenomeno della contraffazione nel particolare settore, svolgendo mirate e sempre più capillari azioni di controllo del territorio, a tutela del mercato e della libera concorrenza.