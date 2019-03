Meteo: ritorna il maltempo su Catania, in arrivo temporali

Dopo una prolungata parentesi di bel tempo, ritornano i nuvoloni su Catania. A partire dal giovedì, una perturbazione sferzerà la Sicilia Orientale, con venti oltre i 25 nodi, insieme a temporali previsti, in particolare, per la giornata di venerdì. Le prime avvisaglie si attendono per domani, 20 marzo, con cielo coperto e possibili rovesci. Venerdì le piogge interesseranno l'area etnea per tutto l'arco della giornata. Sabato la situzione migliora gradualmente. Molto mosso lo Jonio, con venti di Grecale ed onde superiori ai due metri di altezza.