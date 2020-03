Tenda fatiscente in piazza Aldo Moro, interviene la polizia

Nell’ambito delle misure straordinarie, predisposte dal Questore di Catania, finalizzate al contenimento della diffusione del Virus Covid-19 e dirette a garantire l’uniforme gestione dell'emergenza epidemiologica, sono stati intensificati ulteriormente i controlli, per garantire il rispetto delle misure adottate dal Governo, predisposte al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza in corso e di rispondere nel modo più rapido possibile alle tante richieste di sostegno dei cittadini, in particolare anziani, fragili, soli e in difficoltà economica e al contempo controllare che i cittadini rispettino le prescrizioni alle norme di contenimento del contagio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza dei parchi cittadini per i quali, al fine di prevenire assembramenti in luoghi pubblici, sono stati predisposti mirati controlli da parte della polizia di Stato.

Nella tarda mattinata di ieri, personale del commissariato di polizia “Borgo-Ognina”, ha individuato nei pressi dell’area verde di piazza Aldo Moro, una tenda in materiale plastificato, la quale si presentava in condizioni di assoluto degrado strutturale ed in pessime condizioni igienico-sanitarie a causa della presenza di enormi quantità di rifiuti di ogni tipo. Tale tenda fatiscente, che fungeva da vera e propria abitazione, era occupata da un individuo che dichiarava di essere senza fissa dimora e privo di qualsiasi documento di riconoscimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediatamente sul posto il personale del commissariato “Borgo-Ognina” ha richiesto l’ intervento specialistico dell’Asp, della polizia locale e della ditta “Dusty”, che hanno provveduto alla rimozione della tenda e a una capillare disinfestazione dell’intera zona. L'uomo è stato così indagato.