Tenta di derubare autista di un pullman in sosta: arrestato

Ieri, gli agenti della pattuglia del Commissariato Centrale hanno arrestato il pluripregiudicato Leotta Claudio, 41 anni, responsabile di furto aggravato. I poliziotti hanno operato un’efficace azione, grazie anche alla segnalazione dell’autista di un pullman di linea il quale ha richiamato la loro attenzione, indicando una persona che stava correndo lungo la via VI Aprile. Gli agenti sono passati subito all’azione, rincorrendo il fuggiasco per le vie limitrofe fino a bloccarlo quando, accovacciato tra le auto in sosta in via Platamone, cercava inutilmente di nascondersi per sottrarsi all’arresto. Gli operatori di polizia hanno, poi, accertato che pochi istanti prima, durante la sosta tecnica del pullman, distraendo il conducente e forzando le porte d’ingresso del veicolo, Leotta era salito sul mezzo e si era impossessato abilmente della cassetta posta vicino al lato guida, contenente il denaro incassato con l’emissione dei biglietti. Accompagnato presso gli uffici del commissariato l’uomo è stato compiutamente identificato ed è stato formalizzato l’arresto. La somma asportata, corrispondente a 31,30 euro in monete, è stata restituita al conducente dell’Ast in sede di denuncia. Il Pm di turno ha disposto la convalida dell’arresto e la contestuale remissione in libertà del responsabile.

