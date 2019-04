Tenta di derubare passeggera su un autobus Amt, bloccato

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Francesco Tripolone (classe 1959) per resistenza a Pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, le volanti sono intervenute in viale Vittorio Veneto angolo Corso Italia in aiuto a personale dell'Amt, in quanto il conducente dell’autobus di linea aveva bloccato le porte al fine di impedire che l'uomo si allontanasse.

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che poco prima Tropolone aveva tentato di asportare del denaro ad una passeggera assopita su un sedile.

Un’altra passeggera ha notato il tentativo di furto e ha allertato sia la vittima sia l’autista. Tripolone, alla vista degli operatori, ha opposto resistenza e, con non poche difficoltà, sono riusciti ad ammanettarlo.

Il ladro è stato, pertanto, arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale, informato il Pm di turno, disponeva che il soggetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 3 aprile 2019.