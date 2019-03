Tenta di forzare la porta di una casa, beccato dai carabinieri

Questa notte i carabinieri di Palagonia hanno arrestato il pregiudicato 52enne Salvatore Lombardo del posto, per tentato furto aggravato. Alcuni parenti dei proprietari della casa, notando l’uomo forzare la porta d’ingresso sita in Via Leopardi, in quel momento disabitata, hanno avvisato la centrale operativa della compagnia che immediatamente ha inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. I militari, sorprendendo l’uomo mentre tentava la fuga, lo hanno bloccato ed ammanettato, trovandogli addosso diversi attrezzi da scasso che sono stati sequestrati. Il Lombardo, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.