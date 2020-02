Guida senza casco e tenta di fuggire al posto di blocco: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti ha denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale F.M. minorenne, del 2003. In particolare, gli agenti, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter Honda SH che, senza indossare il casco protettivo, ha imboccato contromano via Pavarotti. I poliziotti gli hanno intimato l'alt ma il ragazzo, tuttavia, non si è fermato accelerndo inoltre la corsa al fine di far perdere le sue tracce. Dopo alcuni metri però è stato costretto a rallentare la marcia a causa dell’intenso traffico veicolare, e ciò ha consentito a un poliziotto di bloccarlo afferrandolo per il giubbotto. Dai successivi accertamenti si è verificato che il motociclo, nel 2010, era stato sottoposto a fermo amministrativo poiché lo stesso ragazzo era stato fermato alla guida senza casco e senza patente. Alla luce delle nuove infrazioni al codice della strada, quindi, il motociclo è stato sequestrato in attesa dell’emanazione del successivo provvedimento di confisca.