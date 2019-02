Tenta di occultare droga e soldi sul tetto di casa: arrestato

I carabinieri di Riposto, supportati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 31enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione di via Amalfi luogo in cui, un istante prima dell’accesso, l’uomo, vedendo i carabinieri dalla finestra ha preso alcune buste di plastica e le ha lanciate sul tetto dell’abitazione. Seguendo il prezioso fiuto del pastore tedesco “Auro”, gli operanti ispezionando la copertura dell’immobile hanno recuperato le buste di plastica contenenti: 300 grammi di “marijuana”, 500 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, in attesa del processo per direttissima è stato messo agli arresti domiciliari.