Tenta di rubare al cantiere del "palazzo di cemento": arrestato

Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato il pregiudicato Cristian Bonaccorsi, del 1993, per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dalle Volanti all’interno del noto “palazzo di cemento”, ubicato in viale Moncada, dove aveva fatto ingresso dopo aver forzato con una sbarra di acciaio, successivamente sequestrata, i lucchetti del cancello di ingresso del cantiere per la ristrutturazione del suddetto edificio. Il Bonaccorsi è stato dunque accompagnato in questura, dove si è appurato che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Su disposizione del magistrato di turno, l’arrestato è stato ricondotto nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima.