Tenta di rubare casse di champagne e superalcolici: arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 44enne catanese Alessandro Costa, ritenuto responsabile di furto aggravato. Ha praticato in piena notte un buco nella rete metallica posta a protezione dell’area di scarico merci dell’esercizio commerciale “Metro Italia Cash and Carry” di corso Carlo Marx per accedervi e rubare casse di champagne e altri superalcolici. A sorprenderlo con le mani nel sacco i militari di pattuglia i quali, notando il buco nella recinzione, sono entrati dentro e lo hanno arrestato. La merce è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del centro commerciale.