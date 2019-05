Tenta furto all’interno di una nota trattoria, arrestato

Nel corso della notte personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato Angelo Torre, classe 1978, per i reati di tentato furto aggravato e inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Gli operatori agenti, inviati dalla sala operativa in una via del centro storico cittadino dov’era stato segnalato un individuo che tentava di introdursi all’interno di una nota trattoria, hanno trovato Torre intento a spaccare la vetrata dell’attività commerciale con una spranga di ferro.

Il malfattore, alla vista della volante, ha cercato di nascondersi, ma è stato prontamente bloccato e condotto in Questura per gli adempimenti di rito. Su disposizione del Pm di turno, l’arrestato è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.