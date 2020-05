Tenta furto alla libreria “Feltrinelli” di via Etnea, bloccato da una pattuglia dell'Esercito

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle volanti, grazie al contributo del personale dell’Esercito Italiano, hanno arrestato il palestinese Schabani Aila, classe 1973, in quanto responsabile dei reati di furto aggravato e tentata ricettazione della merce rubata. L’uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, si era introdotto all’interno della libreria “Feltrinelli” in via Etnea e lì aveva rubato dagli scaffali merce e giocattoli per un valore di 190 euro. Una dipendente della libreria, vedendolo nascondere la merce all’interno del giubbotto e uscire fuori dal negozio appiedato in direzione di piazza Stesicoro, ha segnalato il fatto alla sala operativa della Questura, fornendo le sue descrizioni. Dopo pochissimi minuti Schabani è stato intercettato da una pattuglia dell’Esercito in piazza Stesicoro, dove stava tentando di rivendere a ignari passanti la merce rubata. Preso in consegna dagli operatori delle volanti è stato condotto in Questura, dove si è pure recato il direttore dell’attività commerciale che ha sporto la denuncia di furto. Al palestinese è stato formalizzato l’arresto dopodiché, su disposizione del PM di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

