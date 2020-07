Tenta la fuga per sottrarsi al controllo: arrestato

Nella serata di ieri, durante l’attività di controllo del territorio, agenti delle Volanti hanno denunciato T.C., responsabile dei reati di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato notato mentre si aggirava tra le macchine del parcheggio di un supermercato ubicato in viale Ruggero di Lauria. Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti hanno posto a controllo l’individuo il quale ha immediatamente mostrato segni d’insofferenza e nervosismo, rifiutando di fornire ai poliziotti le sue generalità. Nonostante i continui inviti degli agenti a mantenere la calma e collaborare, l’uomo ha continuato a tenere un comportamento minaccioso e ostile, fino a tentare di fuggire per sottrarsi al controllo. Percorse alcune decine di metri, però, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato dagli operatori, grazie anche all’ausilio di personale dell’Esercito Italiano impiegato nell’operazione “Strade Sicure” che era in transito e aveva sentito la nota diramata via radio. A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama affilata della lunghezza di 6 centimetri e durante l’imbarco sulla Volante che lo avrebbe condotto in Questura per la stesura degli atti di rito, ha continuato a opporre una forte resistenza, sferrando calci, pugni e gomitate e continuando ad ingiuriare e minacciare gli operatori di polizia. Anche nel tragitto fino alla Questura, l'uomo ha continuato a dimenarsi, tentando anche atti autolesionistici, sferrando testate contro i finestrini. Giunto in Questura, dopo gli adempimenti di rito, T.C. classe 1992, è stato denunciato.

