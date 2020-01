Tenta una rapina con il volto coperto ma fallisce, fermato dalla polizia

Aveva tentato un colpo in una tabaccheria di Caltagirone ma gli è andata male. Così il 19enne Giuseppe Boscarelli è stato fermato dalla polizia e dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata.

I fatti si sono verificati lo scorso pomeriggio all'interno di una tbaccheria sita in via Vittorio Emanuele dove Boscarelli, con un'arma in pugno, si era recato chiedendo al titolare di consegnarli l'incasso. Ma il rapinatore, nelle fasi concitate, ha perso la sciarpa che gli copriva il volto e temendo di essere riconosciuto è fuggito.

Così, dopo essere stati avvertiti dal titolare, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce. A casa di Boscarelli hanno

trovato l’abbigliamento usato durante il tentativo di rapina, minuziosamente indicato dalla vittima alla pattuglia intervenuta sul posto e registrato nelle immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale. Adesso il giovane si trova in carcere.