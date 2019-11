Turista francese tenta di strangolare la compagna e viene arrestato

Nella mattinata di ieri, il personale impegnato nell’attività di controllo del territorio ha soccorso una donna di nazionalità francese, che aveva chiesto disperatamente aiuto ad un passante, dopo aver trascorso una nottata da incubo, diventando vittima di sevizie, percosse e un tentato strangolamento da parte del compagno. Il francese C. S. M., del 1992, dopo le ore di terrore in cui aveva costretto la donna, è stato trovato all’interno della stanza del B&B dove la coppia aveva scelto di alloggiare per una breve vacanza nel capoluogo etneo, completamente messa a soqquadro e piena di tracce di sangue, subito repertate dalla squadra di pronto intervento della scientifica. In seguito al ricovero della donna, i medici hanno accertato i chiari segni di un tentativo di strangolamento. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la vittima, dopo aver ricevuto le cure necessarie è stata ricoverata con una prognosi di 40 giorni.