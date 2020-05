Tentano di estorcere denaro a due marocchini: arrestati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella città di Adrano, agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato Samuele Santangelo e Amedeo Trovato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip di Catania. I reati contestati sono quelli di tentata estorsione, aggravata dall’avere agito utilizzando una pistola e per finalità di discriminazione, e violazione di domicilio. I due giovani sono entrati nell’abitazione di due cittadini di nazionalità marocchina e, con l’uso di una pistola, hanno tentato di estorcergli del denaro per “avere il permesso” di continuare a rimanere nel territorio di Adrano. Grazie alla denuncia sporta dalle vittime presso gli uffici della polizia, è stato possibile avviare una serie di attività investigative, condotte dal personale del commissariato. Successivamente, grazie alla disamina delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle immediate vicinanze dell’abitazione delle vittime, si è giunti ai rilevi tecnici, ai servizi di appostamento e alle perquisizioni domiciliari che hanno consentito la denuncia degli indagati.

