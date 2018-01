Tentano di rubare materiali in una ditta sequestrata per fallimento

Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Belpasso mentre stavano tentando di rubare attrezzature e materiali vari in una ditta di Contrada Pantano sottoposta a procedura di fallimento da parte del Tribunale di Catania e alla quale erano stati apposti i sigilli.

Sono Mirco Musumeci, e Valerio Bisentini, entrambi di 27 anni, e devono rispondere di tentativo di furto aggravato e violazione dei sigilli in concorso. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.