Tentano furto di rame in pieno centro: un arresto

I militari della stazione di piazza Dante hanno arrestato il 32enne Orazio Tringale, per furto aggravato in concorso. Nel corso di un servizio di perlustrazione i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di un furto, ancora in atto, nel sottopassaggio ferroviario di piazza Federico di Svevia. I militari pertanto si sono immediatamente recati sul posto dove hanno sorpreso due uomini intenti a rubare i cavi di rame. I due, all'arrivo dei carabinieri, hanno cercato scappare, uno a piedi e l’altro a bordo di una Opel Astra. Proprio quest’ultimo, il Tringale appunto, è stato bloccato e ammanettato dopo un inseguimento. A bordo dell’autovettura, i militari hanno invenuto una matassa di 117 chili di rame appena rubata. Sono in corso le indagini per giungere all’identificazione del complice mentre il Tringale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

