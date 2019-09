Tentano furto in un ingrosso di surgelati: beccati dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato in Aci Sant’Antonio due 57enni catanesi, Angelo Vittorio e Orazio Barbagallo, per tentato furto aggravato in concorso. I due, in particolare, sono stati pizzicati dai militari mentre, dopo essersi introdotti all’interno degli uffici di un ingrosso di surgelati sito in via Paolo Vasta, avevano già forzato gli armadi e danneggiato gli arredi alla ricerca anche di denaro ma, l’attivazione del sistema d’allarme, aveva allertato già i carabinieri che li hanno presi con le mani nel sacco.