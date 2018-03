Via Vittorio Emanuele, tentata rapina in un negozio sventata dal commerciante

Tentata rapina presso un negozio di via Vittorio Emanuele. L'uomo, entrato con un coltello, è stato messo in fuga dallo stesso negoziante. E' riuscito a dileguarsi nelle vie limitrofe del centro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno setacciando la zona in base alla descrizione data dal commerciante sul fuggitivo.