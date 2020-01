Tentato omicidio e una rissa: un arresto e sei denunce

Un tentato omicidio e una rissa: questo il bilancio degli interventi effettuati ieri dalle volanti durante il quotidiano servizio di controllo del territorio. Il primo intervento ha visto protagonista il 59enne Giovanni D'Antona per il reato di tentato omicidio. L'uomo, dopo aver avuto un’accesa discussione con un gruppo di giovani stranieri di nazionalità gambiana, è salito sulla propria autovettura, si è lanciato a folle velocità contro di loro investendone due che hanno riportato ferite. D'Antona è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebrezza e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

L'altro episodio si è verificato in nottata all'interno di un locale del Borghetto di piazza Europa. Dopo la segnalazione di una rissa in corso, le pattuglie sono intervenute. Grazie al prezioso aiuto delle telecamere e delle testimonianze rese dai presenti, gli operatori di polizia sono riusciti a identificare i sei soggetti coinvolti nella rissa che sono stati quindi denunciati.