Borgo, scende in strada e si dà fuoco: è in gravi condizioni

Un uomo di circa 30 anni si è dato fuoco poco prima delle 20 di questa sera nei pressi di corso delle Province. Ha percorso i pochi metri che separano la sua abitazione dalla strada, accasciandosi sull'asfalto davanti agli occhi sbigottiti dei presenti, che hanno chiamato i soccorsi. I residenti della zona hanno cercato di prestare soccorso, mettendogli un cuscino sotto il capo per aiutarlo a respirare. Poco dopo è giunta un'ambulanza che lo ha trasportato - in gravi condizioni ma ancora in vita - in ospedale. Ha riportato ustioni su gran parte del corpo.