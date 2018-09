Terremoti, l'Ingv pubblicherà avvisi in tempo reale su Twitter

Da oggi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia pubblicherà in tempo reale su Twitter @INGVterremoti le localizzazioni preliminari degli eventi sismici con magnitudo superiore a 3. Il tutto per avvertire la popolazione immediatamente ed in maniera diretta. Un servizio importantissimo anche per il territorio catanese, frequentemente interessato da sciami sismici e terremoti legati, spesso, alla normale attività dell'Etna.

In occasione di un evento sismico di magnitudo superiore a 3, a distanza di pochi minuti partirà in automatico un tweet con la stima dell'epicentro e della magnitudo. I tweet saranno lanciati solo se i parametri di qualità indicheranno che le informazioni preliminari saranno sufficientemente affidabili e questa informazione verrà trasmessa a margine della comunicazione che la sala di sorveglianza sismica dell'Iingv fa al Dipartimento di Protezione Civile.