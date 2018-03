Terremoti: tre scosse sull'Etna, la più forte di magnitudo 3.3

Tre scosse nell'arco di poco più di 5 minuti sono state registrate sul versante sud dell'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania. La più forte alle 09.50 di magnitudo 3.3 con epicentro a sette chilometri a nord di Ragalna.

Un minuto primo, nella stessa zona, era stato rilevato un sisma di magnitudo 2.8 e alle 9.55 un terremoto di magnitudo 2.5. Le tre scosse sono state avvertite, e in particolare nella zona della funivia dell'Etna, perché superficiali, essendo l'ipocentro localizzato a profondità comprese tra zero e due chilometri. Non si registrano al momento danni a cose o persone.