Belpasso, nessun danno per il terremoto: scuole aperte

In seguito al sisma della scorsa notte, sono state eseguite tutte le verifiche strutturali e non strutturali negli edifici scolastici della città. Il sindaco, Daniele Motta, informa che stamattina i sopralluoghi e le operazioni di controllo si sono svolte in presenza della Giunta e del personale comunale: tecnici, responsabili della Protezione civile, responsabile comunale per la sicurezza e Gruppo volontari di Protezione civile. "Non sono emerse criticità di alcun genere - precisa il sindaco Motta - quindi lunedì le scuole saranno regolarmente aperte. Naturalmente, come è d'obbligo in queste circostanze, seguiamo l'evolversi degli eventi sismici e se sarà necessario interverremo ancora e daremo ulteriori aggiornamenti", ha aggiunto il primo cittadino.