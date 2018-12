Terremoto Etna, chiuse strade a Fleri: ruspe in attività

Notte di paura a Zafferana. La via Vittorio Emanuele di Fleri, la più colpita dal sisma di questa notte (qui si trovano la maggior parte delle case inagibili), è stata chiusa al traffico. Sono ora in corso le attività di rimozione dei detriti e di controllo per possibili fughe di gas. Creato anche un presidio mobile dei vigili del fuoco presso villa comunale per segnalazioni dei cittadini. Molte sono ora le persone in strada, sulle panchine, allontanate dalle abitazioni.

In totale sono dieci le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna arrivata nella notte.

E' quanto emerso dalle due riunioni che si sono tenute, alle 4.30 e alle 6:00, del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Fra l'altro, oltre ai due registrati nella casa di Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con un'ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.