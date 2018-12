Terremoto Etna: contributi dell’Ebas a sostegno delle imprese artigiane colpite

Le imprese artigiane etnee danneggiate dal sisma dei giorni scorsi potranno chiedere all’Ebas, l’ente bilaterale di categoria, un contributo fino a un massimo di 5.000 euro.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le associazioni datoriali CNA, Confartigianato, CASA Artigiani e Claai, che costituiscono l’Ebas, hanno avviato in proposito una campagna informativa rivolta alle oltre 200 imprese artigiane iscritte, ricadenti nei Comuni dell’area del terremoto. In questo modo potranno le aziende potranno essere agevolate nelle opere di ripristino.

Ai lavoratori delle imprese costrette a sospendere le attività, sarà inoltre concesso un contributo di 30 euro al giorno per 30 giornate lavorative e la possibilità, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, di accedere alla cassa integrazione per gli artigiani. "Questa possibilità conferma l'utilità della solidarietà espressa dalla bilateralità artigiana e rilancia il ruolo dell'EBAS in Sicilia ", hanno dichiarato i segretari delle organizzazioni datoriali della provincia di Catania.