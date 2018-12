Sciame sismico ancora in corso sull'Etna, continuano i terremoti

Continua l'attività sismica del vulcano, in seguito all'eruzione di ieri. Questa mattina sono state registrate altre sei scosse con magnitudo compresa tra 2.9 e 2.5 nel territorio di Zafferana e Ragalna. L'ultima alle 8 e 32 e la prima alle 5.03 di. Non si registrano danni, ma l'attività non si è ancora conclusa. Alle 17 e 31 è stata registrata una nuova scossa nei pressi di Zafferana con magnitudo 2.9. Prima ancora un evento di grado 2.5 alle 15 e 30 in territorio di Adrano.