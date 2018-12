Terremoto, Di Maio arriva a Fleri: "Saranno stanziate le risorse per la ricostruzione"

"Sono in corso tutti i rilievi degli edifici danneggiati. Sono arrivate già 1.600 richieste di sopralluogo che stiamo eseguendo grazie al lavoro congiunto con le autorità e istituzioni interessate. Nella legge di bilancio sono stati stanziati fondi anche per gli adeguamenti antisismici. Il nostro obiettivo è dare il massimo contributo per fare ritornare alla normalità le famiglie".Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di Santo Stefano.

Lo stato di emergenza

"Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie".Ha dichiarato il vice premier nel corso del suo sopralluogo. "Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da rassicurare chi la notte scorsa ha dormito in auto e non in albergo".

Il piano di evacuazione nazionale

"Sul piano di evacuazione mi associo alla dichiarazione fatta stamattina dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che esorta i Comuni a lavorare al 'piano di evacuazione' e a rafforzare quello che c'è nei comuni che lo hanno fatto e a crearlo dove non c'e'". Ha aggiunto il ministro Di Maio Il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, aveva rivendicato di aver posto fin dal suo insediamento "l'esigenza che i comuni siano dotati di piani di Protezione civile aggiornati con i livelli di dettaglio. E' il tema dolente sul quale bisogna puntare", ha detto a 'Radio anch'io' su RadioUno.