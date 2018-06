Doppia scossa di terremoto a Milo e Santa Venerina

Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv di Catania in territorio di Milo alle 9 e 40 di stamane, 2 giugno. L'evento è stato nettamente avvertito dai cittadini ed ha avuto un epicentro di 5 chilometri di profondità. Successivamente una seconda scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata a Santa Venerina, alle ore 9 e 47, con epicentro posto 9 chilometri sotto la crosta terrestre. Nessuna conseguenza per la popolazione in tentrambi i casi.