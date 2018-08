Terza municipalità, si è insediato il consiglio alla presenza del Sindaco

Il sindaco Salvo Pogliese e gli assessori Porto, Arcidiacono, Cantarella e Parisi hanno partecipato all’insediamento del presidente Paolo Ferrara e dei consiglieri della 3ª municipalità, che hanno prestato pubblico giuramento nella prima riunione convocata nella sede istituzionale comunale di via Giuffrida Castorina.

“La mia presenza in questa circoscrizione completa l’insediamento delle sei municipalità cittadine -ha detto il sindaco Pogliese-. Un giro in cui ho avuto una testimonianza concreta della grande attenzione che necessita il territorio cittadino, sia le realtà periferiche ma anche quelle più centrali ma particolarmente complesse come questa, verso cui ci impegniamo a dare massima attenzione al decentramento. Fin dal mio insediamento - ha aggiunto il primo cittadino - mi sono ripromesso di parlare il linguaggio della verità e non posso che confermare anche qui che il Comune vive una situazione drammatica sotto il profilo economico finanziario, un dissesto decretato dalla magistratura contabile a cui ci stiamo opponendo ma che per essere superato necessita di interventi legislativi e concreti sostegni finanziari del governo nazionale. Ma noi tutti dobbiamo fare la nostra parte: amministratori, forze politiche e sociali e cittadini dobbiamo sentirci impegnati a cambiare rotta nel segno del rigore a cominciare da una seria lotta all’evasione tributaria, visto che la riscossione della Tari è ferma all’inaccettabile livello del 50%”.