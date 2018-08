Tessere Ast “Disabili” 2019: entro il 2 ottobre le richieste nei centri multizonali

Le domande per il rilascio o il rinnovo delle tessere Ast “Disabili” per l'anno 2019 possono essere presentate, complete della documentazione richiesta, nei centri multizonali di appartenenza entro il 2 ottobre 2018. Il beneficio del trasporto extraurbano gratuito sulle linee di viaggio dell' Ast, precisa la direzione Famiglia e Politiche sociali, è rivolto ai cittadini con disabilità che si trovano nelle condizioni previste dalle leggi regionali 68/81 e 9/92. I modelli di domanda possono essere ritirati nei centri multizonali o scaricati dalla sezione avvisi del sito web del Comune di Catania.

Il centro multizonale 1 ha sede in via Zurria 67 e via Messina 304; il centro multizonale 2 in via Pier Giorgio Frassati 2 (traversa di via Novelli), via Don Minzoni (Galermo alto), via Leonardo Vigo 43 (Monte Po), stradale San Giorgio 27.