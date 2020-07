Testimoni di Geova, primo congresso in streaming

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Questa estate milioni di persone in circa 240 paesi assisteranno al congresso annuale dei Testimoni di Geova dal tema "Rallegratevi sempre". Il programma sarà disponibile in circa 480 lingue. A causa della pandemia di Covid-19, per la prima volta nella loro storia i Testimoni di Geova terranno il loro congresso annuale in streaming sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020.

L'anno scorso in Italia si sono tenuti - informano in una nota gli stessi Testimoni di Geova - 73 congressi in 13 città italiane e nelle più importanti strutture congressuali, tra cui la Fiera di Roma, il Mediolanum Forum di Milano, la Fiera del Levante di Bari, il Mandela Forum di Firenze e il Palacongressi di Rimini, con la presenza di quasi 300.000 persone. Nel mondo il numero di presenti al congresso del 2019 ha superato i 14 milioni.

"Dall'inizio di marzo abbiamo chiuso al pubblico i nostri luoghi di culto e organizzato tutte le nostre attività nel rispetto della salute collettiva. Tenere in streaming il nostro congresso annuale conferma l'impegno sociale dei Testimoni di Geova nella prevenzione dei contagi e, nel contempo, permetterà a milioni di persone di beneficiare dell'incoraggiamento della Bibbia comodamente da casa", ha detto Christian Di Blasio, portavoce nazionale della confessione religiosa.