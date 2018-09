Emendamento sui comuni in predissesto, Pogliese: "Soddisfa parzialmente"

"Seppure il testo approvato soddisfi solo parzialmente le necessità economico finanziarie del Comune, un sentito ringraziamento per l'attività svolta a favore della città di Catania va soprattutto al sottosegretario Candiani e all'onorevole Prestigiacomo". Lo affermano, in una nota congiunta, il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore al bilancio Roberto Bonaccorsi sull'emendamento approvato in commissione Affari Istituzionali sui comuni in predissesto.

"Al fine di dar corso alle eventuali rimodulazioni del piano - aggiungono - infatti, attraverso un chiarimento con il ministero dell'interno, bisognerà comprendere se ancora rileva l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi del piano di cui alla delibera 153 della Corte dei Conti. Aspettiamo in ogni caso fiduciosi - concludono Pogliese e Bonaccorsi - notizie relative alla richiesta di contributo finanziario determinante per riportare in equilibrio il bilancio dell'Ente".