The Future Makers, a Catania il progetto di Bcc per 100 giovani talenti italiani

Arriva per la prima volta a Catania il progetto "The Future Makers", promosso dalla società di consulenza internazionale Boston Consulting Group. L’iniziativa, che sarà presentata il prossimo 14 dicembre alle 11 nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università, si propone di offrire a 100 talenti italiani – studenti e laureati dei corsi di laurea magistrale di età compresa fra i 23 e i 26 anni - gli strumenti per rafforzare la loro leadership e prepararli ad essere voci autorevoli della futura classe dirigente italiana. Per loro è stato definito infatti un percorso formativo particolarmente articolato, una straordinaria occasione di crescita, di apprendimento e di confronto.

L’obiettivo è riflettere con i ragazzi sui macrotrend globali e - grazie ad alcuni qualificati osservatori - sottoporre alla loro attenzione una serie di contributi: dallo sviluppo del digitale e dei big data, alle evoluzioni dei grandi capitali industriali e finanziari fino ai temi di social impact e di sostenibilità all’interno delle agende dei principali decisori.

L’incontro di presentazione del progetto “The Future Makers” sarà introdotto dal rettore Francesco Basile e dal delegato al Trasferimento tecnologico Rosario Faraci.