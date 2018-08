Lettori: "Perchè pagare un euro per visitare la grotta dell'Amenano?"

Sotto piazza Currò si trova uno dei luoghi più belli di Catania, una sorta di grotta, posta all'interno di un noto locale della zona, che si apre sul percorso sotterraneo del fiume Amenano. Fino a poco tempo fa era visitabile gratuitamente, magari consumando un cocktail o fermandosi a cena. Adesso bisogna pagare il ticket di un euro: la cosa non è andata giù ad alcuni catanesi, tra cui dei lettori di CataniaToday che hanno scritto una lettera per esprimere il loro dissenso.

"All' interno di un notissimo e frequentatissimo pub del centro storico - scive Floriana - c'é una grotta di scorrimento lavico che risale all' eruzione dell' Etna del 1669. Si tratta di un bene pubblico ed in quanto tale, deve essere accessibile a tutti. I signori proprietari del pub, si sono arrogati il diritto di chiedere il pagamento di un euro per poter visitare tale sito, patrimonio della storia naturale della nostra Città. Il nocciolo della questione non é la somma da pagare, ma il principio, in quanto mi é stato detto che, qualora si rimanesse a cena da loro, l' euro verrebbe rimborsato. Una grotta vulcanica é un bene pubblico, e non si deve e non si può limitare l' accesso a meri fini lucrativi".

Abbiamo contattato telefonicamente i responsabili del locale, che al momento non hanno fornito una replica. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.