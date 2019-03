Tiene addosso 14 dosi di cocaina, arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato Giuseppe Santonocito del 1972, pregiudicato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto delle “piazze di spaccio”, personale della squadra mobile, nella serata di ieri, ha intensificato i controlli nel rione San Berillo Nuovo.

In particolare, a seguito di un’efficace attività di osservazione, gli agenti della squadra mobile hanno notato un soggetto che, dopo essere entrato nell’abitacolo della propria autovettura, si è allontanato per poi farvi ritorno qualche minuto dopo. L’osservazione consentiva anche di appurare che la condotta anomala posta in essere in modo circospetto è stata ripetuta più volte. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti operanti hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo sfruttando il momento in cui il predetto si trovava all’interno del proprio veicolo. Colto di sorpresa, il soggetto, che veniva identificato per Giuseppe Santonocito, pregiudicato, con svariati precedenti in materia di stupefacenti, deteneva ancora in mano n. 14 dosi pronte per la vendita, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e denaro presunto provento dell’attività illecita. Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, gli agenti hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione dove è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino elettronico di precisione. Alla luce degli elementi acquisiti, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.