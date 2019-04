Tirano pietre alle auto in transito: denunciati 4 minori

Nella serata di ieri personale della squadra Volante ha denunciato quattro minori (tre stranieri e un italiano) per il reato di getto pericoloso di cose. Nello specifico, gli operatori venivano inviati in via Torino ove era stato segnalato un gruppetto di giovanissimi che lanciavano pietre contro le auto in transito nel sottopassaggio di un centro commerciale sito nella zona di Vulcania. Alla vista della volante i ragazzini hanno tentato di dileguarsi fuggendo di corsa per le vie limitrofe, ma tre di essi venivano bloccati dopo alcune decine metri, mentre il quarto è stato rintracciato tramite il telefono cellulare che aveva perso durante la fuga. Dopo la denuncia i minori sono stati riaffidati agli esercenti la potestà genitoriale.