Raccolta differenziata, "tolleranza zero" e bollino rosso sui sacchi non conformi

Da lunedì 9 marzo, il Comune di Catania con il supporto di Dusty, avvierà la “tolleranza zero” contro il conferimento errato dei rifiuti non opportunamente differenziati. Previste multe salatissime per i cittadini che non rispetteranno le norme sulla raccolta differenziata, giacché il mancato rispetto delle norme sul conferimento, produce un grave danno all’ambiente ed anche alle casse comunali. Task force del Comune di Catania e della Dusty, per raggiungere gli obiettivi e le percentuali fissati dalla legge. A supporto degli operatori ecologici Dusty, saranno impiegati agenti in borghese e ispettori della sezione ambientale della Polizia Municipale anche per contrastare il “conferimento selvaggio” proveniente dall’hinterland catanese; previste sanzioni per i trasgressori. Già dalla mattinata di mercoledì 11, si capirà se gli utenti rispettano le regole dei conferimenti.

Tolleranza zero e sanzioni

La tolleranza zero voluta dall’Amministrazione comunale, fortemente sostenuta dall’assessore al ramo Fabio Cantarella, si attuerà in due modalità diverse: 1)sensibilizzazione e controllo negli step in cui vige il servizio di raccolta differenziata porta a porta (controllo esteso anche ai nuovi step avviati di recente); 2)controllo, repressione e sanzioni dei comportamenti illeciti del conferimento abusivo di rifiuti ingombranti, o di sacchi provenienti dai Comuni viciniori alla cinta urbana di Catania.

Servizio di raccolta "Porta a porta"

Dusty, in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune, ritirerà solo ed esclusivamente le frazioni previste dal calendario settimanale di raccolta, se esposte nelle modalità previste dall’Ordinanza sindacale. Tutti i sacchi non conformi saranno etichettati con un “Bollino rosso” e non saranno ritirati dagli operatori ecologici Dusty. Se gli utenti non riprenderanno quei sacchi etichettati, per fare opportunamente la corretta separazione, resteranno a giacere sul selciato per 2/3 giorni. Il Comune, attraverso i vigili urbani e le guardie ambientali, effettuerà dei controlli a campione dei mastelli e dei contenitori carrellati, per accertare il corretto conferimento delle frazioni secondo quanto previsto da calendario settimanale. Il controllo, come auspicato dall’assessore all’ambiente Cantarella, mira ad innalzare la qualità della frazione differenziata, così da avviare il processo di riciclo, riducendo i conferimenti nelle discariche e contenere i costi della spesa pubblica.

Controllo e repressione “Raccolta contenitori stradali di prossimità”

I trasgressori saranno drasticamente puniti, con multe e sequestro dell’automezzo, applicando il massimo delle sanzioni previste per danno ambientale e violazione dell’ordinanza emessa dal sindaco.