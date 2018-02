Pioggia e tombini otturati, Parisi chiede interventi per le periferie

E' sempre aperta la questione legata alle caditoie completamente otturate. Le cause? I detriti accumulati in anni di totale mancanza di lavori e le colate di asfalto dovute a interventi approssimativi. A lanciare l'ennesimo allarme è il presidente della commissione al bilancio Vincenzo Parisi che pone il solito problema: basta un temporale di poche ore e interi quartieri vengono letteralmente sommersi e la gente è costretta quasi a restarsene in casa.

Danni per migliaia di euro che gravano sulle spalle dei cittadini. "In qualità di presidente della commissione comunale al Bilancio - spiega Parisi - ho potuto riscontrare che gli interventi, portati avanti dalle aziende incaricate da Palazzo degli Elefanti per risolvere il cattivo funzionamento del sistema per lo smaltimento delle acque piovane, ha dato qualche risultato. La questione di fondo però è che, sopratutto nelle periferie, sono decine e decine le caditoie ancora completamente otturate e quindi inutilizzabili. A Catania ci sono oltre 5.000 tombini e la maggior parte di essi, tra detriti e danni strutturali, necessitano di una manutenzione radicale".

Vincenzo Parisi chiede che gli operai comunali vengano impiegati immediatamente nei quartieri a Nord di Catania dove confluiscono le condutture dei paesi dell’hinterland etneo. Successivamente vanno controllati i sistemi per lo smaltimento delle acque piovane a Nesima e Monte Po. Lavori che possono essere resi più veloci dirottando, per questo tipo di opere, un centinaio di unità del personale della “Multiservizi”.