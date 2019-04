Via Gabriele D'Anunzio, c'è da aggiustare un tombino

Il consigliere della municipalità di “Borgo-Sanzio” Orazio Grasso, segnala la presenza di un tombino danneggiat in via Gabriele D'Annunzio. “L’area- afferma Grasso- è stata immediatamente transennata per evitare che qualcuno, distrattamente, possa farsi male. Ovviamente si tratta di una soluzione tampone per un problema che occorre risolvere immediatamente. E' stato egnalato il problema nel corso della seduta del consiglio circoscrizione. Si tratta di una zona densamente trafficata soprattutto nelle ore di punta- prosegue il consigliere della III circoscrizione- a questo va aggiunto pure che la buca è posta nei pressi del passaggio pedonale di via D’Annunzio e davanti all’ingresso di un palazzo”.