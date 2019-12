Tombino scoperto in via Vincenzo Giuffrida: pericolo per i pedoni

Il comitato cittadino di Vulcania segnala la presenza, in Via Vincenzo Giuffrida, di un tombino divelto. E' pericoloso per i pedoni che potrebbero finirci dentro e per la vicinanza di diversi istituti scolastici e attività commerciali.

Sulla questione è intervenuta la presidente del comitato, Angela Cerri. “Mi permetto di segnalare questo nuovo tombino aperto, in mezzo al marciapiede, perché oltre ad essere molto pericoloso si è costretti a convivere anche con i cattivi odori che vi fuoriescono e non parliamo di zanzare, insetti e ratti. Si trova in queste condizioni da circa un mese e non ci sono stati interventi, semplicemente è stata inserita la transenna dopo venti giorni, nonostante diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona, prima ancora che diventasse completamente divelto. Nel quartiere Borgo-Sanzio nessuna sicurezza stradale! Occorre porre fine a questa situazione. Si spera che non passino mesi o anni. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema.”