Lavori al Tondo Gioeni: nuovo piano per la circolazione della zona nord

Avranno inizio domattina i lavori di spostamento dei new jersey siti in prossimità di via Prof. Giarrizzo ( ex via Albertone). Le operazioni di spostamento sono propedeutiche alla realizzazione del nuovo piano di circolazione della zona a nord del Tondo Gioeni. Contemporaneamente sono stati disposte delle modifiche nella viabilità, in particolare i veicoli provenienti da Nord di via Pietra dell’Ova saranno deviati lungo la via Prof. Giarrizzo( ex Albertone) da dove sarà possibile raggiungere via Del Bosco per tutte le direzioni.

E’ stato istituito inoltre il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti, nei seguenti tratti viari: Di Mattei, Pietra dell’Ova nel tratto tra via battista Grassi e via Mario Albertone, corsia ovest via Battista Grassi, nel tratto tra le vie Grasso e via Di Mattei, Tondo Gioeni. Ai lavori, coordinati dall’ufficio sottosuolo della direzione LL.PP., parteciperanno i reparti delle Manutenzione Strade e dell’UTU che sta predisponendo la segnaletica. Pattuglie del Corpo della Polizia Municipale saranno in loco per fluidificare la viabilità.